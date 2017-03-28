В Новокузнецке 75-летний пенсионер избил пистолетом 87-летнего прохожего

В результате недопонимания один из участников конфликта оказался в больнице.

В одно из медучреждений Новокузнецка обратился 87-летний мужчина. Врачи диагностировали у пенсионера ушиб головы и ссадины, и сразу сообщили о необычном случае в полицию. Пострадавший пояснил, что травмы получил после нападения на него другого пенсионера с пистолетом.

Правоохранители разыскали злоумышленника. Задержанный не стал отрицать вину. Он рассказал, что ему показалось, будто пожилой человек его преследовал на протяжении длительного времени. Предусмотрительный новокузнечанин не стал дожидаться возможного нападения и решил напасть первым. Он ударил «преследователя» рукояткой пистолета по голове и скрылся.

Полицейские изъяли у злоумышленника орудие преступления - пневматический пистолет. По факту произошедшего проводится проверка.