В Кемерове сноубордиста, отдыхавшего на Люскусе, избили

ЧП случилось в минувшую субботу на горнолыжном комплексе Люскус. Сейчас друзья и родственники пострадавшего парня ищут свидетелей драки.

Как рассказывают близкие избитого сноубордиста, к этому причастен директор горнолыжного комплекса. Конфликт случился из-за того, что парень на сноуборде зацепился за подъемник, чтобы разогнаться. Разгневанный хозяин догнал его на снегоходе.

Пока эта информация не подтверждена. Точно известно, что у сноубордиста диагностировали перелом челюсти. Правоохранители сейчас проводят проверку по данному факту. А родственники и друзья парня ищут свидетелей драки.

Фото: ВашГород.ру