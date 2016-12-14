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В Кемерове сноубордиста, отдыхавшего на Люскусе, избили

14 декабря 2016 в 20:37

ЧП случилось в минувшую субботу на горнолыжном комплексе Люскус. Сейчас друзья и родственники пострадавшего парня ищут свидетелей драки.

Как рассказывают близкие избитого сноубордиста, к этому причастен директор горнолыжного комплекса. Конфликт случился из-за того, что парень на сноуборде зацепился за подъемник, чтобы разогнаться. Разгневанный хозяин догнал его на снегоходе.

Пока эта информация не подтверждена. Точно известно, что у сноубордиста диагностировали перелом челюсти. Правоохранители сейчас проводят проверку по данному факту. А родственники и друзья парня ищут свидетелей драки.

Фото: ВашГород.ру


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