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В аварии в южной столице Кузбасса погибли двое взрослых и ребенок

15 декабря 2016 в 09:35

Происшествие случилось вчера вечером на Запсибовском мосту. Как было установлено предварительно, столкновение спровоцировал автомобилист, управлявший Nissan Primera. Превысив скорость, он не справился с управлением машиной, и автомобиль вылетел на встречку, по которой двигался ВАЗ-2110.

Автоледи в отечественном авто и ее восьмилетняя дочь умерли в карете скорой помощи. 34-летний водитель иномарки скончался еще до приезда медиков. Пассажир «Ниссана» госпитализирован с серьезными травмами.

Все обстоятельства страшного ДТП выясняются.

Фото, видео: ИА "ГородNовостей"


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