Из-за поджога квартиры в Кемерове эвакуировали 85 жителей дома

Сегодня ночью в областной столице в одном из общежитий на ул.Ворошилова произошел пожар. Когда на место прибыло первое подразделение огнеборцев (всего на пожаре работали 42 сотрудника МЧС с 12 единицами техники), пламя вырывалось из окна комнаты.

В общей сложности 85 человек были эвакуированы из жилого дома. 15 из них находились в опасной зоне, и выбраться им помогали пожарные.

Никто из жильцов на пожаре не пострадал. Огонь повредил мебель и вещи в комнате.

Предварительно установлено, что комнату подожгли. Обстоятельства выясняются.

Фото, видео: Вконтакте