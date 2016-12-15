Блог с тобой ›› Новости ›› Из-за поджога квартиры в Кемерове эвакуировали ...

Из-за поджога квартиры в Кемерове эвакуировали 85 жителей дома

15 декабря 2016 в 09:50

Сегодня ночью в областной столице в одном из общежитий на ул.Ворошилова произошел пожар. Когда на место прибыло первое подразделение огнеборцев (всего на пожаре работали 42 сотрудника МЧС с 12 единицами техники), пламя вырывалось из окна комнаты.

В общей сложности 85 человек были эвакуированы из жилого дома. 15 из них находились в опасной зоне, и выбраться им помогали пожарные.

Никто из жильцов на пожаре не пострадал. Огонь повредил мебель и вещи в комнате.

Предварительно установлено, что комнату подожгли. Обстоятельства выясняются.

Фото, видео: Вконтакте


Читайте также

Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус
Content ui 585b803ab11dd0.38598559
Автобус, ехавший в Юргу из Томска, съехал в кювет на трассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?