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Прокопчанка сломала позвоночник, упав на территории больницы

15 декабря 2016 в 20:49

Сейчас женщина ищет свидетелей случившегося.

Жительница Прокопьевска рассказала, что 12 октября с ней и с ее ребенком произошел несчастный случай. Из-за того, что территория центральной городской больницы не была как следует убрана, женщина, неся ребенка на руках, упала. В результате она получила перелом позвоночника, а у девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Сейчас, когда они уже более-менее реабилитировались, пострадавшая женщина решила доказать, что инцидент произошел именно на территории больницы. Представители медучреждения отрицают этот факт. Поэтому горожанка ищет тех, кто мог видеть, как в тот день она с ребенком упала, или тех, кто видел, что дорожка была обледенелой и ничем не присыпанной.

Фото: vse42.ru


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