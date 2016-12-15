Прокопчанка сломала позвоночник, упав на территории больницы

Сейчас женщина ищет свидетелей случившегося.

Жительница Прокопьевска рассказала, что 12 октября с ней и с ее ребенком произошел несчастный случай. Из-за того, что территория центральной городской больницы не была как следует убрана, женщина, неся ребенка на руках, упала. В результате она получила перелом позвоночника, а у девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Сейчас, когда они уже более-менее реабилитировались, пострадавшая женщина решила доказать, что инцидент произошел именно на территории больницы. Представители медучреждения отрицают этот факт. Поэтому горожанка ищет тех, кто мог видеть, как в тот день она с ребенком упала, или тех, кто видел, что дорожка была обледенелой и ничем не присыпанной.

Фото: vse42.ru