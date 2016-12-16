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Легковушка с кузбасскими номерами попала в смертельное ДТП на новосибирской трассе

16 декабря 2016 в 17:22

Страшное ДТП с участием отечественного авто Lada Priora и иномарки Toyota Dyna случилась в минувший четверг на автодороге М-52 (Бердск).

Как рассказывают очевидцы аварии, ее спровоцировал водитель отечественного авто. Он потерял управление автомобилем, машина вылетела на встречку, где ехала грузовая Toyota.

Удар пришелся на правую сторону автомобиля Lada, где ехал пассажир. Он получил не совместимые с жизнью травмы. Остальные трое участников ДТП – водители и пассажирка иномарки – доставлены в медучреждение.

Как сообщают свидетели, «Лада» была на летней резине, что, возможно, послужило причиной аварии.

Фото, видео: "АвтоБердск"

 


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