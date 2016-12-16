Блог с тобой ›› Новости ›› В расследовании аварии с Мовшиным назначена еще...

В расследовании аварии с Мовшиным назначена еще одна экспертиза

16 декабря 2016 в 17:42

Близится к концу расследование обстоятельств страшного ДТП, которое унесло жизни трех человек. Предварительно было установлено, что спровоцировал столкновение бывший начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин. Сейчас уже известны результаты технической экспертизы, на которой настаивал адвокат экс-главы кузбасского ГИБДД.

Тепрь в столице будет проведено еще одно исследование. Когда его результаты будут получены, будет сделан окончательный вывод по уголовному делу. 


Читайте также

Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус
Content ui 585b803ab11dd0.38598559
Автобус, ехавший в Юргу из Томска, съехал в кювет на трассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?