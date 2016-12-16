В расследовании аварии с Мовшиным назначена еще одна экспертиза

Близится к концу расследование обстоятельств страшного ДТП, которое унесло жизни трех человек. Предварительно было установлено, что спровоцировал столкновение бывший начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин. Сейчас уже известны результаты технической экспертизы, на которой настаивал адвокат экс-главы кузбасского ГИБДД.

Тепрь в столице будет проведено еще одно исследование. Когда его результаты будут получены, будет сделан окончательный вывод по уголовному делу.