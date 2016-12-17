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В областной столице автобус, перевозивший детей, попал в массовое ДТП

17 декабря 2016 в 16:30

Массовая авария случилась сегодня днем в Рудничном районе Кемерова. В ДТП, кроме ПАЗа, перевозившего детей, попали также две фуры и иномарка. Одна из фур была нагружена автотранспортом.

Как рассказали очевидцы, автобус вез школьников с пробного экзамена, когда в него въехал грузовик, нагруженный автомобилями. По словам свидетелей и участников ДТП, пострадавших в происшествии не было. Однако оно затруднило движение на участке дороге около ДК «Шахтеров».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото, видео: Вконтакте


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