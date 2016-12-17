Сбербанк заблокировал карту новокузнечанки, посчитав ее мертвой

Жительницу Новокузнецка Сбербанк по всем документам «похоронил», в связи с этим заблокировал ее банковскую карту. Когда живая пенсионерка обратилась в банк, чтобы узнать причину блокировки, ей ответили, что документально зафиксирована ее смерть.

Пожилой женщине пришлось потратить не мало сил и нервов, чтобы доказать, что она действительно еще жива и может пользоваться своей картой и снять деньги со счета. За десять дней, в течение которых шло разбирательство, у женщины даже ухудшилось здоровье.

Заместитель управляющего банком обещал, что ответственный за инцидент будет найден. Возможно, ошибку в документах совершил нотариус, направивший сообщение о смерти. Однако ошибиться могли и сотрудники банка.