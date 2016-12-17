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Вооруженный налетчик в Кемерове похитил шесть айфонов из салона связи

17 декабря 2016 в 17:10

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Происшествие случилось вчера около девяти часов вечера в «Евросети» на проспекте Ленина. В руках грабителя был предмет, похожий на огнестрельное оружие, которым он пригрозил продавцу, а на лице – марлевая маска. Разбив стекло витрины и сильно поранив руку, злоумышленник схватил шесть айфонов и скрылся.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ищет подозреваемого.

Фото: VSE42.Ru


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