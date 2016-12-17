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Кемеровчанин предлагает взимать плату за парковку у ТЦ «Зимняя вишня»

17 декабря 2016 в 17:28

С таким предложением житель областной столицы обратился в официальный чат мэрии Кемерова в Telegram. По мнению кемеровчанина, это разгрузит парковку, и автомобилисты будут аккуратнее ставить свои машины.

А тех, кто ставит машину во второй ряд, тем самым мешая другим выезжать с парковки, мужчина предлагает отправлять на парковку за торговым центром. Там можно оставить авто бесплатно на два часа.

Сейчас, напомним, стоянка возле входа в «Зимнюю вишню» бесплатна.


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