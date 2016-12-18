Под Новокузнецком столкнулись пять автомобилей

Массовая авария случилась вчера днем на выезде из Южной столицы Кузбасса. Как сообщили очевидцы, в ДТП участвовали пять или шесть авто.

Что спровоцировало аварию и есть ли в ней пострадавшие, не сообщается.

Фото: ИА "Город Nовостей"