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Под Новокузнецком столкнулись пять автомобилей

18 декабря 2016 в 19:21

Массовая авария случилась вчера днем на выезде из Южной столицы Кузбасса. Как сообщили очевидцы, в ДТП участвовали пять или шесть авто.

Что спровоцировало аварию и есть ли в ней пострадавшие, не сообщается.

Фото: ИА "Город Nовостей"


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