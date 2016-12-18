Жители почти тридцати многоэтажных домов Кемерова остались без воды из-за аварии

Прорыв трубы произошел вчера в областном центре на пересечении улиц Гагарина и Терешковой. Вода разливалась по проезжей части, а жители близлежащих домов (около тридцати многоэтажек) остались без водоснабжения.

Сначала напор воды просто ослаб, а потом холодная вода и вовсе перестала поступать в квартиры. В окрестных магазинах были скуплены все бутылки с водой.

Авария была оперативно устранена сегодня днем. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.

Фото: Вконтакте, "Комсомольская правда"