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В поселке Новостройка произошел пожар в частном доме

19 декабря 2016 в 12:52

Возгорание в одном из частных домов поселка Новостройка Кемеровского района случилось сегодня утром. Как сообщают очевидцы, в огне мог погибнуть пожилой мужчина.

На пожаре работали 15 специалистов МЧС с четырьмя единицами техники. На момент прибытия первого подразделения из одной половины дома вырывалось пламя. Огонь был полностью ликвидирован. На месте пожара также работали медики. Как говорят свидетели происшествия, возможно, погиб пожилой мужчина, однако эта информация пока не подтверждена.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и причина пожара.

Фото: Вконтакте


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