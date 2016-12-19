Блог с тобой ›› Новости ›› В Промышленновском районе в столкновении двух и...

В Промышленновском районе в столкновении двух иномарок погиб пассажир

19 декабря 2016 в 13:02

Смертельное ДТП случилось сегодня ночью на трассе «Новoсибирск – Лeнинск-Кузнeцкий – Кемeрово – Юргa». По предварительной информации, на встречную полосу вылетел автомобиль Toyota Premio – его водитель потерял управление. Произошло столкновение с иномаркой Mitsubishi.

В аварии оба автомобилиста были травмированы и доставлены в медучреждение. Пассажир «Тойоты», 34-летний мужчина, скончался до приезда медиков.

Все обстоятельства аварии выясняются.


Читайте также

Content 777
В регионе объявлено штормовое предупреждение
Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?