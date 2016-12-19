В Промышленновском районе в столкновении двух иномарок погиб пассажир

Смертельное ДТП случилось сегодня ночью на трассе «Новoсибирск – Лeнинск-Кузнeцкий – Кемeрово – Юргa». По предварительной информации, на встречную полосу вылетел автомобиль Toyota Premio – его водитель потерял управление. Произошло столкновение с иномаркой Mitsubishi.

В аварии оба автомобилиста были травмированы и доставлены в медучреждение. Пассажир «Тойоты», 34-летний мужчина, скончался до приезда медиков.

Все обстоятельства аварии выясняются.