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Жительница Кузбасса погибла, бросившись под электричку

19 декабря 2016 в 13:30

Происшествие случилось сегодня утром в Новокузнецком районе. Пожилая женщина стояла рядом с рельсами на перегоне Тальжино – разъезд Атамановский, по которому ехал электропоезд из Междуреченска в Новокузнецк.

После сигнала, поданного машинистом, пенсионерка отошла, однако чуть позже бросилась под колеса хвостовой части поезда. 78-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Фото: nk-tv.net


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