Жительница Кузбасса погибла, бросившись под электричку

Происшествие случилось сегодня утром в Новокузнецком районе. Пожилая женщина стояла рядом с рельсами на перегоне Тальжино – разъезд Атамановский, по которому ехал электропоезд из Междуреченска в Новокузнецк.

После сигнала, поданного машинистом, пенсионерка отошла, однако чуть позже бросилась под колеса хвостовой части поезда. 78-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Фото: nk-tv.net