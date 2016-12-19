Работник фирмы по устaновке окoн изнaсиловал сына клиeнтки

Происшествие случилось в Кузбассе чуть менее трех лет назад. Местная жительница обратилась в компанию за услугой установки окон. Часть денег она внесла сразу, когда приходила с сыном в офис фирмы. Остальной платеж она не могла сделать из-за зaнятости на рaботе. Тогда женщина обратилась в компанию, и 33-летний работник предложил заехать к ней домой и забрать недостающую сумму у ее сына.

Клиентка согласилась, ведь мужчина показался ей порядочным, к тому же нашел с мальчиком общий язык. Когда сотрудник компании подъехал за деньгами, мать мальчика была на работе. Мужчина разговорился с ним, и совершил действия сексуального характера. После этого злоумышленник скрылся. Задержали его только нынешним летом.

В скором времени бывший сотрудник оконной компании предстанет перед судом.