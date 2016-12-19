Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове могут открыться «Ашан» и «Икеа»

В Кемерове могут открыться «Ашан» и «Икеа»

19 декабря 2016 в 21:23

Об этом сейчас мэрия ведет переговоры с представителями компаний. Сообщается, что было предложено несколько вариантов площадей для размещения.

Пока оба ритейлера размышляют над предложением администрации города.

Мэр областной столицы Илья Середюк подчеркнул, что повсеместно в розничной торговле идет глобализация, крупные игроки рынка, имеющие сеть магазинов по всей стране, вытесняют местные торговые сети. Так, недавно в городе открылись «Леруа Мерлен» и «Лента», однако прекратили работу сети «Чибис» и «Акватория». При этом мелкие магазины в формате «у дома» стабильно работают.


Читайте также

Content 777
В регионе объявлено штормовое предупреждение
Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?