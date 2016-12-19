В Кемерове могут открыться «Ашан» и «Икеа»

Об этом сейчас мэрия ведет переговоры с представителями компаний. Сообщается, что было предложено несколько вариантов площадей для размещения.

Пока оба ритейлера размышляют над предложением администрации города.

Мэр областной столицы Илья Середюк подчеркнул, что повсеместно в розничной торговле идет глобализация, крупные игроки рынка, имеющие сеть магазинов по всей стране, вытесняют местные торговые сети. Так, недавно в городе открылись «Леруа Мерлен» и «Лента», однако прекратили работу сети «Чибис» и «Акватория». При этом мелкие магазины в формате «у дома» стабильно работают.