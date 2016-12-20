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Из кузбасских магазинов будут изъяты жидкости с «неалкогольными» спиртами после инцидента с «Боярышником» в Иркутске

20 декабря 2016 в 11:01

В Иркутске 57 человек отравились спиртосодержащим напитком «Боярышник», 49 из них медики не смогли спасти. Концентрат для принятия ванн употребили мужчины и женщины в возрасте от 35 до 50 лет.

В связи с трагедией губернатор Кузбасса распорядился изъять из розничной торговли опасные жидкости. По мнению Тулеева, нужно строго контролировать рынок сбыта такой продукции, ведь накануне Нового года проблема контрафактного алкоголя и спиртосодержащих напитков становится наиболее острой.

При этом глава региона обратился и к жителям с просьбой внимательнее относиться к спиртосодержащим жидкостям, и перед новогодними праздниками покупать только качественные алкогольные напитки.


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