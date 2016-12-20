Появилась информация о пострадавших из-за возгорания счетчиков

У нескольких человек – жильцов многоэтажки, в которой на нескольких лестничных площадках загорелись электросчетчики, - зафиксировано отравление. Они были госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, отравившихся было девять человек. Информации о количестве пострадавших и о состоянии их здоровья от медиков пока нет. Достоверно известно, что при возгорании никто не погиб и не получил ожоги.

Жильцы многоэтажки выложили видео и фотографии с пожара.

Фото: Вконтакте; видео: vse42.ru