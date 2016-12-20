Блог с тобой ›› Новости ›› Появилась информация о пострадавших из-за возго...

Появилась информация о пострадавших из-за возгорания счетчиков

20 декабря 2016 в 12:10

У нескольких человек – жильцов многоэтажки, в которой на нескольких лестничных площадках загорелись электросчетчики, - зафиксировано отравление. Они были госпитализированы.

По сообщениям очевидцев, отравившихся было девять человек. Информации о количестве пострадавших и о состоянии их здоровья от медиков пока нет. Достоверно известно, что при возгорании никто не погиб и не получил ожоги.

Жильцы многоэтажки выложили видео и фотографии с пожара. 

Фото: Вконтакте; видео: vse42.ru


Читайте также

Content 777
В регионе объявлено штормовое предупреждение
Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?