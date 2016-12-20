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В Новокузнецке установили личность пьяного «полицейского» в лифте

20 декабря 2016 в 20:06

Ранее мы сообщали, что в сети появилась видеозапись, снятая в лифте одного из жилых домов Новокузнецка. На кадрах видно, что нетрезвый «полицейский» поднимается на лифте со спутницей, еле держась на ногах. Выяснилось, что никакого отношения к правоохранительным органам мужчина не имеет.

Этот человек сейчас безработный, находится под следствием. А где он взял полицейскую форму, 45-летний местный житель так и не смог объяснить. В тот день он поднимался на лифте к своему приятелю, и даже не заметил, когда его снимали.

Сейчас мужчина получил штраф за незаконное ношение форменной одежды.


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