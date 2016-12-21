В областной столице вечерние дорожные заторы оценены в 10 баллов

В Кемерове установлен рекорд по автомобильным пробкам – дорожные заторы в городе в вечерний час пик были оценены в 10 баллов. Такой ситуации на дорогах способствовали погодные условия и несколько ДТП.

Так, из-за аварий стоят проспект Шахтеров, Логовое шоссе, улицы Красноармейская, Сибиряков-гвардейцев и др. Медленному движению способствуют и ухудшившиеся погодные условия: шквалистый ветер, метель значительно уменьшили видимость в городе.

Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожные заторы в областной столице в пять баллов.