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В областной столице вечерние дорожные заторы оценены в 10 баллов

21 декабря 2016 в 20:28

В Кемерове установлен рекорд по автомобильным пробкам – дорожные заторы в городе в вечерний час пик были оценены в 10 баллов. Такой ситуации на дорогах способствовали погодные условия и несколько ДТП.

Так, из-за аварий стоят проспект Шахтеров, Логовое шоссе, улицы Красноармейская, Сибиряков-гвардейцев и др. Медленному движению способствуют и ухудшившиеся погодные условия: шквалистый ветер, метель значительно уменьшили видимость в городе.

Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожные заторы в областной столице в пять баллов.


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