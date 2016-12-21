В регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Кузбассе, как сообщает ГУ МЧС по региону, объявлено штормовое предупреждение. Ветер будет усиливаться до 25 м/с.

Сейчас по области наблюдаются метели и порывистый ветер. Жителям региона, а также приезжим настоятельно рекомендуют не пользоваться сегодня личным транспортом, особенно для поездок на дальние расстояния.

Пешеходам же напоминают, что при таких погодных условиях видимость на дорогах резко снижается, поэтому нужно быть предельно осторожными при переходе проезжей части и делать это только на переходах.