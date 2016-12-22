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Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус

22 декабря 2016 в 13:37

Происшествия с электротранспортом произошли в Кемерове и Новокузнецке. В областной столице сегодня из-за морозов трамвай не смог начать движение. Случилось это на Предзаводской. Группа парней – пассажиры трамвая – решили помочь транспорту «тронуться» и толкали вагон.

Похожая ситуация с троллейбусом произошла в Новокузнецке. Там транспорт остановился на проезжей части. Несколько пассажиров и кондуктор вышли толкать электротранспорт.

На записи стоит дата – 12 декабря. Однако появилась в сети она только сегодня.

Фото: Вконтакте


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