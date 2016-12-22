Автобус, ехавший в Юргу из Томска, съехал в кювет на трассе

ДТП с пассажирским междугородним автобусом случилось сегодня утром под Томском. В момент аварии в автобусе, кроме водителя, ехали 23 пассажира.

По предварительным данным, ДТ случилось из-за того, что в мороз у транспортного средства отказали тормоза. Автобус съехал в кювет и забуксовал.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Пассажиры были доставлены до места назначения следующим рейсом.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Томской области