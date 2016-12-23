Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове в остановку въехала BMW, погибла жен...

В Кемерове в остановку въехала BMW, погибла женщина

23 декабря 2016 в 16:35

Страшная авария случилась вчера вечером. В остановку общественного транспорта на «Втором Универсаме» въехала машина BMW X6.

Как сообщают свидетели происшествия, автомобиль занесло, и он вылетел с проезжей части, врезавшись в остановочный павильон. Жертвой аварии стала 34-летняя местная жительница, которую госпитализировали с тяжелыми травмами. Чуть позже в медучреждении она скончалась.

За рулем авто был 44-летний адвокат.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content otsipka dorog 03
Дорога, соединяющая два поселка в Кузбассе, будет перенесена для развития разреза
Content 2
МВД: журналисты программы «Ревизорро» совершают неправомерные действия
Content ui 585b610f2de598.9123342811
Кузбассовцы толкали трамвай и троллейбус
Content ui 585b803ab11dd0.38598559
Автобус, ехавший в Юргу из Томска, съехал в кювет на трассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?