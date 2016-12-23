В Кемерове в остановку въехала BMW, погибла женщина

Страшная авария случилась вчера вечером. В остановку общественного транспорта на «Втором Универсаме» въехала машина BMW X6.

Как сообщают свидетели происшествия, автомобиль занесло, и он вылетел с проезжей части, врезавшись в остановочный павильон. Жертвой аварии стала 34-летняя местная жительница, которую госпитализировали с тяжелыми травмами. Чуть позже в медучреждении она скончалась.

За рулем авто был 44-летний адвокат.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: Вконтакте