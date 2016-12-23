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В областной столице автомобиль после столкновения с другим снес дорожный знак

23 декабря 2016 в 18:42

Авария случилась сегодня в Кемерове на перекрестке улиц Гагарина и Тухачевского. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer IX потерял управление машиной, когда перестраивался. В результате он столкнулся с движущийся в попутном направлении Toyota RAV4 и вылетел на пешеходную зону, врезавшись в дорожный знак.

В результате аварии никто из людей не пострадал. Повреждены машины, а также знак пешеходного перехода.

Отметим, многие водители жалуются на плохое состояние дорог и колейность. Автоинспекторы, занимавшиеся этим ДТП, так же отметили наличие колейности и оценили состояние дороги как удовлетворительное. Но пока нельзя точно сказать, что послужило причиной аварии.

Фото: Вконтакте


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