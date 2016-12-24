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В Кузбассе пассажирка, выходящая из маршрутки, попала под колеса автобуса

24 декабря 2016 в 21:43

Авария произошла вчера в Анжеро-Судженске. По предварительным данным, водитель маршрутного такси нарушил ПДД. К тому же, дорожники плохо очистили проезжую часть.

Инцидент случился, когда автобус НефАЗ остановился на остановке и высаживал людей. В этот момент водитель подъехавшего к остановке ПАЗа остановил транспортное средство слeва от уже остановившегося автoбуса.

Поскользнувшись, выходящая из маршрутного такси женщина попала под колеса НефАЗа, когда он начал ехать.

На месте происшествия было отмечено, что дорога не была хорошо очищена, а также посыпана противогололедными реагентами.


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