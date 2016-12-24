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В Кемерове пресекли разлив суррогатной водки и шампанского

24 декабря 2016 в 22:00

В областной столице были выявлены два цеха, в котором разливали суррогатный алкоголь. В цехах было необходимое для этой незаконной деятельности оборудование.

На бутылки, после процесса разлива (который производился вручную), наклеивались этикетки и акцизные марки. И те, и другие были поддельные. Этикетки повторяли дизайн известных брендов. Всего правоохранители изъяли 13520 литров незаконной спиртосодержащей жидкости, замаскированной под легальный алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области


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