В Кемерове пресекли разлив суррогатной водки и шампанского

В областной столице были выявлены два цеха, в котором разливали суррогатный алкоголь. В цехах было необходимое для этой незаконной деятельности оборудование.

На бутылки, после процесса разлива (который производился вручную), наклеивались этикетки и акцизные марки. И те, и другие были поддельные. Этикетки повторяли дизайн известных брендов. Всего правоохранители изъяли 13520 литров незаконной спиртосодержащей жидкости, замаскированной под легальный алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области