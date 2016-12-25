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В Кемерове на пожаре в частном доме погиб мужчина

25 декабря 2016 в 17:27

Возгорание в одном из жилых домов в Кировском районе Кемерова случилось вчера поздним вечером. Когда на место происшествия прибыли пожарные, дом и постройки во дворе горели открытым пламенем.

Огонь распространился по площади 109 кв.м. В доме, когда произошло возгорание, находились четыре человека. Женщина с детьми успела покинуть помещение. Мужчина на пожаре скончался.

Предварительно причиной возникновения огня называется нарушение эксплуатации печи. Все обстоятельства пожара выясняются.


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