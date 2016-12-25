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Президенту предложили вывести трассу федерального значения из Кемерова

25 декабря 2016 в 19:02

Во время пресс-конференции Владимира Путина журналист из Кемеровской области коснулся вопроса федеральной трассы Р-255 «Сибирь», которая проходит через региональную столицу. Журналист предложил вывести ее за пределы города, т.к. состояние дорог в Кемерове ухудшается из-за многочисленных большегрузов, проезжающих через город.

Президент ответил, что, если найдется источник софинансирования, то проект будет поддержан. Также он обещал, что в правительстве учтут пожелания.


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