Президенту предложили вывести трассу федерального значения из Кемерова

Во время пресс-конференции Владимира Путина журналист из Кемеровской области коснулся вопроса федеральной трассы Р-255 «Сибирь», которая проходит через региональную столицу. Журналист предложил вывести ее за пределы города, т.к. состояние дорог в Кемерове ухудшается из-за многочисленных большегрузов, проезжающих через город.

Президент ответил, что, если найдется источник софинансирования, то проект будет поддержан. Также он обещал, что в правительстве учтут пожелания.