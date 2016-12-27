В столице Кузбасса в аварии пострадали четверо взрослых и двое детей

ДТП случилось сегодня днем в Заводском районе регионального центра. Столкнулись легковое авто Mitsubishi Lancer и грузовик Fiat Ducato.

Водитель легковушки потерял управление, когда перестраивался в другую полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком. Серьезно пострадали женщина и мужчина, ехавшие в Mitsubishi. Ребенок, которые ехал с ними в машине, получил небольшие повреждения.

Пассажиры грузовика – женщина с ребенком, а также водитель, получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Сообщается, что дети ехали в специальных детских креслах.

Видео: MnogoMedia