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В столице Кузбасса в аварии пострадали четверо взрослых и двое детей

27 декабря 2016 в 19:15

ДТП случилось сегодня днем в Заводском районе регионального центра. Столкнулись легковое авто Mitsubishi Lancer и грузовик Fiat Ducato.

Водитель легковушки потерял управление, когда перестраивался в другую полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком. Серьезно пострадали женщина и мужчина, ехавшие в Mitsubishi. Ребенок, которые ехал с ними в машине, получил небольшие повреждения.

Пассажиры грузовика – женщина с ребенком, а также водитель, получили легкие травмы. Госпитализация им не потребовалась.

Сообщается, что дети ехали в специальных детских креслах.

Видео: MnogoMedia


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