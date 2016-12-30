Смертельное ДТП в Юргинском районе унесло жизни двух пассажиров иномарки

Столкновение легковой иномарки с грузовым авто случилось вчера поздним вечером. На месте аварии скончались двое человек, один госпитализирован.

Как было установлено предварительно, автомобилист за рулем BYD F3 совершал обгон. Он не учел опасность маневра и на «встречке» авто влетело в грузовой Freightliner. Женщина и мужчина 29 и 28 лет соответственно, которые ехали в легковушке на пассажирских местах, скончались. Водитель этой машины, мужчина 36 лет, госпитализирован с тяжелыми травмами.

Все обстоятельства ДТП выясняются.