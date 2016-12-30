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Возбуждено уголовное дело в отношении кузбасского адвоката – участника смертельного ДТП

30 декабря 2016 в 18:56

Вчера Следственный комитет сообщил о том, что уголовное дело возбуждено по факту аварии, произошедшей 22 декабря в областной столице. Тогда адвокат, управляя BMW, протаранил остановку, в результате чего погибла местная жительница

Были назначены несколько экспертиз, в том числе автотехническая, судебно-медицинская и др. Также просматриваются записи с камер наблюдения, установленных на банкомате Сбербанка и предоставленных следствию финансовой организацией.

Максимальный срок лишения свободы, который грозит адвокату, - 5 лет. Однако дело может быть закрыто по примирению сторон, если адвокат и муж погибшей придут к соглашению.


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