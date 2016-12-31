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В праздничную ночь кемеровчан будут возить маршрутки

31 декабря 2016 в 12:00

В Новый год, 1 января, для жителей региональной столицы организована ночная работа маршруток. Транспорт будет возить пассажиров до 4 утра.

Маршрутки будут ходить в разных районах города: по маршруту 4т (Кирова – ФПК), 8т (Вокзал – Шалготарьян), 5т (Кирова – Комсомольский), 7т (Драмтеатр – Южный), 23т (Вокзал – Рудничный), 11т (Вокзал – Кировский).

При этом, как обещают в УЕЗТУ, маршрутки будут ездить с интервалом примерно 20-30 минут.


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