На благотворительном аукционе работы учащихся средних профессиональных учреждений были проданы на полмиллиона рублей

Благотворительный аукцион состоялся в рамках акции "Кузбасс – территория добра". На продажу были выставлены предметы, которые изготовили учащиеся учреждений СПО.
Также были представлены работы учащихся учреждения при лечебно–исправительной колонии № 16.
Всего было продано различных сувениров и остальных товаров на сумму больше 500 тысяч рублей. Все эти средства будут перечислены в фонд «Детское сердце».
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области
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