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На благотворительном аукционе работы учащихся средних профессиональных учреждений были проданы на полмиллиона рублей

02 января 2017 в 14:00

Благотворительный аукцион состоялся в рамках акции "Кузбасс – территория добра". На продажу были выставлены предметы, которые изготовили учащиеся учреждений СПО.

Также были представлены работы учащихся учреждения при лечебно–исправительной колонии № 16.

Всего было продано различных сувениров и остальных товаров на сумму больше 500 тысяч рублей. Все эти средства будут перечислены в фонд «Детское сердце».

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области


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