В столкновении с фурой на трассе скончалась пассажирка ВАЗа

Страшное ДТП случилось в Мариинском районе во второй день нового года. По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобилист за рулем «жигулей».

Водитель отечественной легковушки начал совершать обгон впередиидущего транспортного средства. Во время маневра он потерял управление и выехал на встречку. Там ехала фура MAN, с которой и столкнулся ВАЗ.

Водители этих автомобилей не пострадали. А вот женщина 30-ти лет, ехавшая на пассажирском месте в легковушке, скончалась от травм.

Фото: Вконтакте