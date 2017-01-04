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В центре Кемерова сноубордист едва не выехал на проезжую часть

04 января 2017 в 18:15

В областной столице на Притомском проспекте экстремал выполнил спуск со снежного склона на сноуборде. При этом он двигался прямо к направлению проезжей части.

Видеозапись опасного спуска выложили на YouTube. Парень спустился на сноуборде и повернул, едва не выехав на проезжую часть. При этом на записи видно, что по дороге едут автомобили. В результате таких развлечений могла произойти авария.

Видео: YouTube

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