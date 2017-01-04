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В областной столице почти заполнены снегохранилища

04 января 2017 в 23:06

В Кемерове за первые дни наступившего года выпало большое количество снега. Осадки составили 25% месячной нормы. Все городские службы работают в режиме нон-стоп. Кроме того, обильные снегопады посыпались на столицу Кузбасса и в декабре. В связи с этим оказались почти заполненными снегохранилища.

Два из них – на 100%, остальные 18 снегоотвалов – на 70-80%. Сейчас согласовывается вопрос, куда в последующем будут вывозить снег из города.

Ожидается, что снег перестанет идти в областной столице на Рождество, когда снизится температура воздуха.


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