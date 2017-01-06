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В центре областной столицы прорвало водопровод

06 января 2017 в 17:06

Авария случилась сегодня неподалеку от сквера Орбита в Кемерове. Как выяснили коммунальщики, повреждена труба холодного водоснабжения. В связи с этим было отключено снабжение холодной водой двух домов по адресам: ул.Арочная,33 и ул.Притомская набережная,13.

Бригада рабочих оперативно начала устранять аварию, однако прорыв находился на большой глубине. Сообщается, что воды в вышеуказанных домах не будет примерно до 8 часов вечера.

Фото: Комсомольская правда


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