В центре областной столицы прорвало водопровод

Авария случилась сегодня неподалеку от сквера Орбита в Кемерове. Как выяснили коммунальщики, повреждена труба холодного водоснабжения. В связи с этим было отключено снабжение холодной водой двух домов по адресам: ул.Арочная,33 и ул.Притомская набережная,13.

Бригада рабочих оперативно начала устранять аварию, однако прорыв находился на большой глубине. Сообщается, что воды в вышеуказанных домах не будет примерно до 8 часов вечера.

Фото: Комсомольская правда