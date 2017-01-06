В аэропорту им.Леонова застрял самолет, перевозивший груз

Инцидент произошел сегодня в аэропорту столицы Кузбасса. Грузовой самолет Ту-204 съехал с взлетной полосы и «забуксовал».
Перелет судно совершало из китайского города Чаньчунь в региональный центр Кузбасса, а из аэропорта им.Леонова должен был вылететь в Таллин. Однако при вылете из Кемерова авиалайнер съехал с полосы и застрял в грунте.
Отмечается, что на борту самолета был груз весом в 17 тонн.
ЧП ликвидировали, самолет вылетел из Кемерова.
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