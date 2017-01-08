В Кемеровском районе загорелся жилой дом

Происшествие случилось сегодня ночью в поселке Благодатный. Когда на место прибыло первое отделение огнеборцев, открытое пламеня вырывалось из веранды частного жилого строения.

Всего на пожаре работали 8 сотрудников МЧС с тремя единицами техники. Они ликвидировали огонь через 24 минуты после поступления сигнала. За это время пламя уничтожило веранду и обрешетку крыши, обгорели стены дома.

Как было установлено предварительно, возгорание возникло из-за несоблюдения техники безопасности при использовании печи.

Фото: Вконтакте