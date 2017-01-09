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На трассе в Юргинском районе погиб водитель Лады и двое детей

09 января 2017 в 11:32

Смертельное ДТП случилось вчера на автодороге из Кемерова в Новосибирск. Легковой автомобиль Лада-2114 въехал в грузовик.

По предварительным данным, в легковом авто ехала семья – мужчина, женщина, две девочки и мальчик. На скользкой дороге водитель превысил скорость, и машина выехала на встречку. Там произошло столкновение с грузовиком «Фредлайнер». 36-летний автомобилист и девочки четырех и семи лет скончались в аварии. 34-летняя женщина и шестилетний мальчик были травмированы.


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