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В Кемеровском районе в ДТП погиб один человек, шестеро травмированы

09 января 2017 в 13:03

Смертельная авария на трассе случилась вчера вечером. На дороге «встретились» две иномарки: Hyundai Accent и Renault Logan.

Как было установлено предварительно, управление машиной потерял водитель «Хёндай». На встречке, куда вылетел автомобиль, произошло лобовое столкновение с «Рено». Пассажир «Хёндай» погиб на месте. Водитель этого авто и еще три человека, ехавших на пассажирских местах, травмированы. Также травмы получили два человека, ехавших в «Рено».

На месте ДТП было зафиксировано некачественное состояние дороги – неровность покрытия.

Фото: Вконтакте


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