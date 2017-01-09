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Прокопчанин отделался переломами, упав с пятого этажа

09 января 2017 в 16:30

Происшествие случилось на второй день наступившего года. В Прокопьевске, как сообщают свидетели, местный житель, находясь в гостях, вышел покурить, но потерял равновесие и «улетел» с балкона на пятом этаже. Счастливец угодил в сугроб и, как говорится, легко отделался.

Скорую для упавшего мужчины вызвали очевидцы происшествия. Приехавшие медики вытащили мужчину из сугроба и госпитализировали. В медучреждении обследовали прокопчанина и диагностировали несколько переломов.


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