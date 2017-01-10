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Игроки «Кузнецких медведей» оказались на больничных койках с отравлением

10 января 2017 в 13:33

Происшествие с новокузнецкими хоккеистами случилось в Тюмени. 12 членов команды попали в местное медучреждение с подозрением на острый гастроэнтерит.

Кроме того, госпитализированы с тем же диагнозом массажист «медведей» и их администратор. Первые признаки отравления у игроков появились в воскресение утром. К вечеру они уже находились в медучреждении. Как прогнозируют врачи, в больнице новокузнечане пролежат 4-5 дней.

Матчи с участием новокузнецкой команды, которые должны были состояться сегодня и вчера, перенесены.

Сейчас устанавливается точный диагноз, по факту отравления Следственный комитет инициировал проверку.


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