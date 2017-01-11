Результаты второй экспертизы по делу Мовшина: авария случилась не по его вине

Результаты 2-й экспертизы, назначенной по делу экс-начальника ГИБДД Кузбасса, оказались совершенно противоположными результатам первой. В частности, в выводах говорится, что аварию спровоцировал водитель «Тойоты», который совершал поворот. Результаты первой же экспертизы говорят об обратном: Мовшин нарушил ПДД (несоблюдение дорожной разметки), что и привело к смертельному ДТП.

В текущем месяце, в связи с тем, что выводы экспертов противоречат друг другу, была назначена третья экспертиза. При этом пострадавшая сторона уведомила Следственный комитет о желании перевести расследование в другой регион.

Напомним, ДТП случилось в апреле прошлого года. Тогда в страшной аварии погибли четыре женщины – пассажирки «Тойоты».