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Результаты второй экспертизы по делу Мовшина: авария случилась не по его вине

11 января 2017 в 11:59

Результаты 2-й экспертизы, назначенной по делу экс-начальника ГИБДД Кузбасса, оказались совершенно противоположными результатам первой. В частности, в выводах говорится, что аварию спровоцировал водитель «Тойоты», который совершал поворот. Результаты первой же экспертизы говорят об обратном: Мовшин нарушил ПДД (несоблюдение дорожной разметки), что и привело к смертельному ДТП.

В текущем месяце, в связи с тем, что выводы экспертов противоречат друг другу, была назначена третья экспертиза. При этом пострадавшая сторона уведомила Следственный комитет о желании перевести расследование в другой регион.

Напомним, ДТП случилось в апреле прошлого года. Тогда в страшной аварии погибли четыре женщины – пассажирки «Тойоты».


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