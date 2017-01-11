Администрация Кемерова не будет выделять деньги на охрану школ

Из письма начальника управления образования администрации областного центра, разосланного в администрации кемеровских школ, следует, что с начала наступившего года деньги на оплату работы сотрудников ЧОП, охраняющих школы, не будут выделяться из городского бюджета. Директорам предлагается оплачивать эти услуги либо из внебюджетных средств, либо из фонда оплаты труда.

Образовательные учреждения должны находиться под охраной круглосуточно, поэтому сократить расходы на эти услуги не получится. «Внебюджетные средства» тое найти трудно, ведь если, к примеру, брать деньги на охрану с родителей учеников, от них может поступить жалоба. Поэтому, скорее всего, во многих школах будут перераспределены средства фонда оплаты труда, что повлияет на заработок учителей.