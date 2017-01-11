Блог с тобой ›› Новости ›› Администрация Кемерова не будет выделять деньги...

Администрация Кемерова не будет выделять деньги на охрану школ

11 января 2017 в 13:50

Из письма начальника управления образования администрации областного центра, разосланного в администрации кемеровских школ, следует, что с начала наступившего года деньги на оплату работы сотрудников ЧОП, охраняющих школы, не будут выделяться из городского бюджета. Директорам предлагается оплачивать эти услуги либо из внебюджетных средств, либо из фонда оплаты труда.

Образовательные учреждения должны находиться под охраной круглосуточно, поэтому сократить расходы на эти услуги не получится. «Внебюджетные средства» тое найти трудно, ведь если, к примеру, брать деньги на охрану с родителей учеников, от них может поступить жалоба. Поэтому, скорее всего, во многих школах будут перераспределены средства фонда оплаты труда, что повлияет на заработок учителей.


Читайте также

Content 120330mhl06
Игроки «Кузнецких медведей» оказались на больничных койках с отравлением
Content 1466739267156299654
В южной столице Кузбасса пенсионерка попала под трамвай
Content 1204232b51af3467
Заснеженные парковки торговых центров в Кемерове перекроют
Content yttvswglutu
Результаты второй экспертизы по делу Мовшина: авария случилась не по его вине

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?