Комментарий о расследовании аварии с Мовшиным дал Евгений Косяненко

Евгений Косяненко, депутат Госдумы, возглавивший комиссию по контролю за ходом следствия по делу страшной аварии, фигурантом которого стал экс-начальник ГИБДД региона, прокомментировал нынешнее положение дел и перспективы.

Косяненко уверен, что уголовное дело, фигурантом которого является Мовшин, дойдет до суда. Решение о степени виновности бывшего высокопоставленного лица будет принимать суд, в том числе рассмотрев результаты экспертиз. Косяненко заверил, что расследование будут продолжать контролировать и незамедлительно реагировать на проволочки.