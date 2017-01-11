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Комментарий о расследовании аварии с Мовшиным дал Евгений Косяненко

11 января 2017 в 22:27

Евгений Косяненко, депутат Госдумы, возглавивший комиссию по контролю за ходом следствия по делу страшной аварии, фигурантом которого стал экс-начальник ГИБДД региона, прокомментировал нынешнее положение дел и перспективы.

Косяненко уверен, что уголовное дело, фигурантом которого является Мовшин, дойдет до суда. Решение о степени виновности бывшего высокопоставленного лица будет принимать суд, в том числе рассмотрев результаты экспертиз. Косяненко заверил, что расследование будут продолжать контролировать и незамедлительно реагировать на проволочки.


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