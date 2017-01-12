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В Рудничном районе областной столицы столкнулись маршрутные такси

12 января 2017 в 21:25

Две маршрутки, перевозящие пассажиров, столкнулись сегодня на проспекте Шахтеров. В результате была травмирована пожилая женщина.

ДТП случилось, когда ПАЗ, следующий по маршруту №30, остановился для высадки пассажиров в предназначенном для этого месте. Позади ехала маршрутка №23 и врезалась в стоящий на остановке транспорт. Пожилая женщина, выходящая из первой маршрутки, получила сотрясение мозга.

По предварительным данным, водитель второго ПАЗа нарушил дистанцию и скоростной режим, из-за чего и произошла авария.

Фото: Вконтакте


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